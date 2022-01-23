網民到女友屋企食飯　去廁所驚見垃圾山嚇到想分手：恐怖過公廁

眼前看到這一幕，男性朋友們會怎麼辦呢？最近有一名台灣男網友在Facebook發文，日前他到女友家吃晚餐，就在上廁所時，看到裡面的情況當場讓他傻眼，最後忍不住發文求救「到底該怎麼辦？」



該名台灣男網友在Facebook Group《爆廢公社》發文，開頭直問「當你第一次去女朋友家吃晚餐後，要上廁所時，看見了這些你會怎麼辦？是分手呢？還是動手幫她們清潔呢？因為是單親，加上她母親真的是很貪懶的單親母親，我在哪裡啊，怎麼那麼多？她（女友）還是某公司的櫃姐兼經理。」

【圖輯】男網友一睇「廁所垃圾山」嚇到想分手：到底該怎麼辦？（點圖放大他的恐怖經歷👇👇👇）

+ 2

發文一出，吸引超過4千人按讚，並引發熱烈討論，將近2千則留言回應；網友幾乎一面倒地說「我真的無法接受」、「真的不行」、「這個應該是家教問題了吧！」還有網友直言「這是家裡的廁所？別騙我了吧！說是公廁我還會相信」；還有人要問「這樣的環境母女倆上廁所時上得下去？不會感到噁心嗎？」

最後網友們更建議，「你們還是分了吧！若真的共組家庭後，家裡廁所恐怕也會變成這樣」、「這樣的生活習慣太差，在一起下去真的會走不下去」、「你若是想當家裡的男傭話，那你就繼續交往下去吧！」

【同場加映】女生跟男友同居即揭「特殊家庭沖涼習慣」勁尷尬 網民：真開放（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

護理師感染源不明 亞東醫院普篩5千人結果曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】