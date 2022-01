對感情不忠在當今社會,似乎已是屢見不鮮,更令人意外的是,如今,「顧家好男人」反而成為稀有生物般備受讚揚!事實上,「外遇」已成為近幾年心理學家及人際關係領域學者,熱衷深入研究的議題之一,而以下這5個關於「偷吃、外遇」的研究冷知識,你是否也都心有戚戚焉呢!



1. 經濟依賴另一半,更容易出軌

American Sociological Review曾在出版的研究上指出,2800位年齡分布從18到32歲的受試者中,經濟上完全依賴另一半的人,反而較容易出現情感不忠的現象,有近15%的男性會選擇欺騙另一半,女性則為5%。

不過,這份研究也提出有趣的一點,當其中一方為金錢付出較多的一方時,往往不容易出軌,但若男性為家庭上帶來的收入,佔據了7成以上,出軌機率則會上升;反觀女性,即使位家庭帶來7成以上的收入,出軌機率卻並未上升。

2. 男性在意肉體出軌,女性在意心靈出軌

Evolutionary Psychology雜誌曾在2013年的研究中表示,對於伴侶與他人發生性關係,卻沒有愛上那個人(即肉體出軌);以及其伴侶愛上他人,卻沒有發生關係(即心靈出軌),大多數異性戀男性認為,肉體出軌更令人感到沮喪,不過,女性的感受,則恰恰相反,比起肉體出軌,女性更無法接受心靈出軌。

3. 男性在過40或50歲生日前,易透過出軌找尋生命意義

Ashley Madison是一個專門提供非單身者使用的約會網站,研究員則在2014年已此網站作為觀察數據,並於Proceedings of the National Academy of Sciences期刊上,給出了一則驚人結論:男人,更容易在其年紀尾端出現數字9時外遇。

研究員進一步解釋,外遇行為通常發生於已婚且年齡於40或50歲生日之前的男性,藉由與伴侶以外的人發生關係,找尋生命中的意義;而根據The Wall Street Journal雜誌報導,在女性方面,這樣的案例則較少。

4. 基因會影響外遇機率

Queensland大學一項研究指出,具特定類型的催產素,以及加壓素受體基因的人體,出軌現象較為普遍。加壓素是一種影響社交行為的激素,其中,包括信任、同理心和性交,而這項研究也發現,多達40%的出軌女性,與多達62%的出軌男性,與遺傳基因有關,這也驗證了,基因確實會讓人更容易對感情不忠。

5. 「一日出軌,終身出軌」所言不假

Archives of Sexual Behavior雜誌於2017年以大約500位異性戀成人為受試者,要求其報告自身出軌行為,及是否知道或懷疑伴侶出軌。研究結果顯示,曾在第一段感情出軌的受試者,相較於不曾出軌的受試者,在第二段感情中,出軌機率整整高出了3倍。

這項研究也提出很有趣的一點,曾經被另一半出軌的受試者,在第二段感情中,其伴侶的外遇比例,竟比正常高出2倍之多!這不只驗證了「一日出軌,終身出軌」,也指出了有些人身上,真的存在所謂的吸渣體質!

