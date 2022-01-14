對感情不忠在當今社會，似乎已是屢見不鮮，更令人意外的是，如今，「顧家好男人」反而成為稀有生物般備受讚揚！事實上，「外遇」已成為近幾年心理學家及人際關係領域學者，熱衷深入研究的議題之一，而以下這5個關於「偷吃、外遇」的研究冷知識，你是否也都心有戚戚焉呢！



1. 經濟依賴另一半，更容易出軌

American Sociological Review曾在出版的研究上指出，2800位年齡分布從18到32歲的受試者中，經濟上完全依賴另一半的人，反而較容易出現情感不忠的現象，有近15%的男性會選擇欺騙另一半，女性則為5%。

不過，這份研究也提出有趣的一點，當其中一方為金錢付出較多的一方時，往往不容易出軌，但若男性為家庭上帶來的收入，佔據了7成以上，出軌機率則會上升；反觀女性，即使位家庭帶來7成以上的收入，出軌機率卻並未上升。

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2. 男性在意肉體出軌，女性在意心靈出軌

Evolutionary Psychology雜誌曾在2013年的研究中表示，對於伴侶與他人發生性關係，卻沒有愛上那個人（即肉體出軌）；以及其伴侶愛上他人，卻沒有發生關係（即心靈出軌），大多數異性戀男性認為，肉體出軌更令人感到沮喪，不過，女性的感受，則恰恰相反，比起肉體出軌，女性更無法接受心靈出軌。

3. 男性在過40或50歲生日前，易透過出軌找尋生命意義

Ashley Madison是一個專門提供非單身者使用的約會網站，研究員則在2014年已此網站作為觀察數據，並於Proceedings of the National Academy of Sciences期刊上，給出了一則驚人結論：男人，更容易在其年紀尾端出現數字9時外遇。

研究員進一步解釋，外遇行為通常發生於已婚且年齡於40或50歲生日之前的男性，藉由與伴侶以外的人發生關係，找尋生命中的意義；而根據The Wall Street Journal雜誌報導，在女性方面，這樣的案例則較少。

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4. 基因會影響外遇機率

Queensland大學一項研究指出，具特定類型的催產素，以及加壓素受體基因的人體，出軌現象較為普遍。加壓素是一種影響社交行為的激素，其中，包括信任、同理心和性交，而這項研究也發現，多達40％的出軌女性，與多達62％的出軌男性，與遺傳基因有關，這也驗證了，基因確實會讓人更容易對感情不忠。

5. 「一日出軌，終身出軌」所言不假

Archives of Sexual Behavior雜誌於2017年以大約500位異性戀成人為受試者，要求其報告自身出軌行為，及是否知道或懷疑伴侶出軌。研究結果顯示，曾在第一段感情出軌的受試者，相較於不曾出軌的受試者，在第二段感情中，出軌機率整整高出了3倍。

這項研究也提出很有趣的一點，曾經被另一半出軌的受試者，在第二段感情中，其伴侶的外遇比例，竟比正常高出2倍之多！這不只驗證了「一日出軌，終身出軌」，也指出了有些人身上，真的存在所謂的吸渣體質！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】