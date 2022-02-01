2022虎年農曆新年麻雀宜忌　坐邊個位最旺？附催旺財運小物指南

【2022/農曆新年/虎年/打麻雀】踏入農曆新年，打麻雀是必備活動之一，雖然電影有教人品好牌品自然好，可是打牌仍有不少宜忌，坐對位置方位可以旺財運，如果不小心犯了禁忌，失禮之餘分分鐘會惹來厄運！今年的財位又是哪裡？



打牌坐對位置方位可以旺財運，如果不小心犯了禁忌，失禮之餘分分鐘會惹來厄運！（《大三元》劇照）

2022年虎年的在財位是在東北方，不過可以坐東北方的只有一個人，如果被別人坐了的話，可以如何催旺財運？若你幸運地坐對了位置，想令財運旺上加旺，又可以怎做呢？立即看蘇民峰師傅12生肖財運及開運指南！

👉肖虎、兔、龍、蛇催旺財運指南👈

👉肖馬、羊、猴、雞催旺財運指南👈

👉肖狗、豬、鼠、牛催旺財運指南👈

麻雀桌上禁忌多

麻雀桌上禁忌繁多，平時與朋友隨意玩玩還不需留意，但大時大節中與親朋好友交鋒時犯下禁忌，隨了失禮之餘，分分鐘更會惹來厄運。記者綜合了6大禁忌，以及5個不可食糊的情況，今年大家要小心了！

👇👇👇按圖看6大禁忌及5個不可食糊的情況👇👇👇

+ 14

同場加映：去女友家打牌一家贏三家 準外父反枱指出千 男生毒舌反撃掀網戰

台灣有一名男子到女友家中打牌，手風大順，連續冧了16次莊，最後一家贏三家。不過「風光背後」，原來女友的爸爸連出9次銃，最後更忍無可忍，反檯收場。事件令網民議論紛紛，直言對方是女友父親，有得食胡，都千萬不要食！👉即睇最後點收科👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈