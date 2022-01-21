【COLLAR/揮春/虎年2022/農曆新年】《全民造星4》女團COLLAR出道至今人氣急升，除了一眾Fans之外，因MIRROR而婚姻破裂的前夫們亦一片歡騰，因為終於可以明正言順追女團。《OPENER》為大家製作了8位成員的賀年揮春，即刻PRINT晒出來四圍貼啦！



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COLLAR成員包括《全民造星 IV》冠亞季軍邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day），以及蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（芯駖）、陳泳伽（Winka）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）。她們每個人都有專屬的賀年字句，不論你是否前夫，歡迎大家轉發、下載，印出來貼滿屋，今個新年落力應援！

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同場加映：COLLAR造星女團出道前夫勁興奮 FB開振夫綱群組：3年來忍辱負重

《全民造星4》女團COLLAR出道，一眾前夫們，在facebook開設群組「前夫反撃戰」，熱烈慶祝成團之外，亦為終於可以明正言順追女團，而感到無比興奮。群組開設一天，已經有超過三萬人加入，場面墟冚。不少前夫都在群組中一吐污氣，指自己在過去3年忍辱負重，今次終於可以好好振一次夫綱，明正言順追女團、買週邊，並對此表示無比興奮。👉即睇前夫們如何釋放自己👈

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