日本知名Cosplayer Enako （えなこ），最近以平日普通街坊造型，出席電視節目，大談自己生活日常，更帶節目組參觀收藏cosplay服裝的的倉庫，本來是一個普通的節目，卻因為主持人一句調侃吐槽，引起網民的反感。



日本知名Cosplayer Enako 出席電視節目。

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Enako在節目「プレバト」中以cosplay裝扮登場，表示自己有300件cosplay服裝及道具。同時，節目組事前跟Enako拍了一些日常生活，以及參觀她的衣服倉庫片段。節目中，Enako則跟同主持人及同場嘉賓，一邊觀看片段一邊討論，氣氛良好。沒想到主持人一句話，令Enako尷尬苦笑，同時引起了網民不滿。

Enako在節目中以cosplay裝扮登場。

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片段中Enako以樸素的街坊造型現身，跟平日cosplay，以及在節目中登場的造型有極大反差，以吐槽功力著稱的主持人濱田雅功，衝口而出「妳平日的樣子比較好看。」令坐在台上，盛裝出席的Enako有點尷尬。看到Enako的cosplay照片時，濱田雅功更不留口，「為什麼要戴這種古怪的假髮啊？明明平日的樣子比較好看。」

網民驚嘆Enako普通樸素的樣子也很可愛。

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有網民認為，濱田的說話令在場的Enako十分尷尬，而且對於cosplayer也頗為不尊重，畢竟他們都是在努力還原動漫角色，化妝、造型、髮色等都要配合。不過亦有網民認同濱田「她普通樸素的樣子也很可愛！」其實在Enako的twitter及instagram中，亦甚少日常生活照，雖然不是未試過街坊裝示人，但網民對她私下的樣子仍大為驚嘆。

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