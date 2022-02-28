12星座被拒愛會做什麼？巨蟹食檸檬變玩曖昧　人馬即時人間蒸發！

白羊座：守護／白羊座的人總幻想著自己是個英雄，如果對方不喜歡自己，他們也不願意離開，而是像個守護騎士一樣，默默地守在對方身邊，他們不會打擾到對方的正常生活，只會出現在對方需要自己的時候。



金牛座：為他做美食，送早餐

金牛座被淪落為備胎的幾率不小，主要原因還是因為他們比較低調，不喜歡用張揚的方式去追求自己喜歡的人，並且在自己喜歡的人面前也比較容易害羞，對方不容易被他們帶動起來，也不太能瞭解他們對自己的真心實意。

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雙子座：以後去哪裡玩都要叫上對方

雙子座的人親切隨和，大大咧咧，就算喜歡上一個不喜歡自己的人，他們也很能放得開，和對方很自然地做朋友，雖然心裡還是有點不願妥協。

巨蟹座：那你就當我的哥哥姐姐或弟弟妹妹吧

雖說這樣的關係有點曖昧，更別說兩人之間的感情本身就有單方面的愛情基質了，可對於巨蟹座來說，這是很受用的。

獅子座：你由我守護著就好了

獅子座的人佔有欲很強，即使對方不喜歡自己，他們骨子裡的那種霸道的佔有，雖然嘴上說著有氣無力的“那就算了”，其實心裡是不肯妥協的。

處女座：你知道你有多少缺點嗎？

處女座在追求愛情上可謂知難而進，如果被一次又一次拒絕之後，他們那種苛刻挑剔的態度就擺出來了。

天秤座：我會讓你習慣我的存在

天秤座的人喜歡上一個不喜歡自己的人，通常不會有太過激的行為，他們淡然的性格，總會讓身邊的人感到和他們相處起來非常舒服，包括那個天秤座喜歡的人，對方也因此不太會和天秤座把關係弄得尷尬或者緊張。

天蠍座：告訴他很多心事

天蠍座的人不太擅長表達自己的內心想法，除非在自己的愛人面前，不管是堅強還是脆弱，他們都想要展示給對方，他們只想展示給對方，這個能得到天蠍座秘密的人，只要是他愛的，哪怕他並不喜歡自己。

人馬座：人間蒸發

人馬座一本正經地告訴那個人我喜歡你，可對方並不相信，可能是人馬座平日裡玩笑開多了，真心實意也就這樣被忽略掉了。

山羊座：努力工作

山羊座的人不太會釋放自己的感情和壓力，在喜歡上一個自己不喜歡的人時，當對方明確地表示自己的態度之後，他們就會把全部的精力投入到工作中。

水瓶座：做朋友

水瓶座的人很喜歡交友，他們喜歡一個自己不喜歡的人，又被明確拒絕之後，會選擇和對方做朋友。

雙魚座：麻痹自己

雙魚座很容易沉迷到某件事情中，他們渴望浪漫的愛情，滿腦子都是對愛情的幻想，在剛剛喜歡上一個人的時候，他們可能就開始幻想和他的未來，開始編織他們之間會發生的浪漫故事。

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