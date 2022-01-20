拍拖去街男方可能都樂意「請食飯」，但如果女友在超市掃貨4,000元，你又甘心代女友買單嗎？最近有台灣男網民表示，早前陪女朋友行超市，女友竟買了約4,000港元商品卻拒絕付款，更反指他小器！網民指根本是白吃白喝，有人更建議男網民報警！



（《香港愛情故事》劇照）

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可樂也不放過

該名台灣男網民日前在「爆料公社」App發文表示「被逼幫女友和她媽買單」，提到女友攜母一同逛好市多（台灣大型超市），其間他只拿了可樂和刮鬚刀（剃鬚刀），但女友卻拿了「整車滿滿的」，排隊結帳時卻藉機離開 👇👇👇看女友是如何藉機不買單，以及如何強勢把男方的可樂和剃刀都拿下👇👇👇

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網民：騙吃騙喝的家族

男網民就這樣失去了1.4萬台幣，約4,000港元，慨嘆累了一天只能回家吃泡麵（即食麵），又感嘆戀情看來無法走下去。看到這位男位網民似乎還未覺醒被騙，不少網民都建議要分，「你該放生她了，白吃白喝也可以怎麼的正大光明，臉皮還真的有夠厚」。另有人建議報警：「真心建議報警說遇到感情詐騙，要她把這一萬4吐出來，今天如果是個對我好，愛我的人，花多少錢都沒關係，但是這種把別人當凱子（傻仔）的，花一毛錢都嫌多。」

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