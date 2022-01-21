演員經常要扮演不同角色，除了保持身形之外也經常要配合劇本角色的造型。最近新婚的菅田將暉就因他主演的日劇《勿說是推理》造型而吸引網民熱烈討論。其實有不少日劇男星為演戲抛下偶像包袱，試過飛機頭、河童等裝扮。今日就為大家介紹5位男星，造型崩壞的他們你能接受嗎？



（フジテレビ網頁截圖）

《勿說是推理》中菅田將暉為完美重現原作漫畫主角久能整的天然卷，將自己的頭髮留成爆炸頭。他不但對這個造型沒有反抗，還表示爆炸頭是自己從以前就已經想嘗試的髮型，攝影中更說「呢個頭keep十年都唔錯啊~」。

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《Opener開罐》爲大家盤點5位日劇男神的有趣造型，不單菅田將暉為新劇留的爆炸頭、福士蒼汰的蒙面超人飛機頭等都非常值得探討。看到以下造型，真的不禁感嘆日本演員非常敬業。

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