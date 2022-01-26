男女拍拖找對另一半不是易事，近日有網民在Facebook上大呻，自己的女友不懂得穿衣服，每次出街都古古怪怪，令他非常苦惱。網民同情他的遭遇之餘，亦十分好奇，到底是何衣著令他受不了，不過隨著樓主愈說愈多，網民們發現了一個疑點，令案情逆轉。



女友每次出街的衣著都令樓主飽受驚嚇。

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變本加厲的衣著

樓主在Facebook群組「靠北女友」中發文，指拍拖八年的女友，第一次跟他約會時，身穿像交通警一樣的銀光綠色外套，配上黑色超短牛仔褲，腳上穿著髒粉色的拖鞋，背著一個超大印滿花紋的飽和度超高的紫色帆布袋。樓主當時整個人僵住，「但她總是很喜歡人家誇獎，還問我搭配怎麼樣，我只能附和說很可愛。」

不讚還好，一讚就出事了。樓主估計女友覺醒了「想為喜歡的人打扮」的屬性，每次拍拖約會都以這類型打扮出現。直到去年，樓主終於真的忍不住，婉轉地提議一起去買衣服，結果女友一下聽出弦外之音，及了很大的脾氣，令樓主不敢再提。最後樓主更向網民求救「最近她越來越過火，我覺得我快到極限了，想問問大家有沒有什麼辦法？」

根據樓主的形容，女友的衣著大概是這樣的。

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網民本來抱著吃花生的心態，沒想到有人一睇看出故事中不尋常之處，令風向大逆轉，網民們亦由同情變懷疑，到底問題出在哪裡？

👇👇👇按圖看網民發現了甚麼👇👇👇

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大家認同網民們的分析嗎？會不會真的忍了八年才忍不下去？如果大家是樓主的話會如果處理呢？留言分享一下吧！

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