一邊晒誘人身材一邊彈鋼琴的女教師「Pan Piano」（小P）從來在YouTube只露身材不露樣，一直保持神秘感，讓網民眼睛和耳朵也懷孕．不過從不以真面目示人的她，終於被鄉民網友曝光「真面目」，立即引發網友熱議。



超人氣台灣鋼琴女網紅「Pan Piano」（小P）常以不露臉性感衣著示人。（IG@panpianoatelier）

有網民表示，其實「Pan Piano」不露臉只是因為「長得很普通」，更指早期的網站個人介紹早就有露臉，只是沒有人貼過出來，更說只要將網站放在Wayback Machince（網頁時光機），直接往前拉到前面的年份，「就能看到她當初放在網站上的照片了。」

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對於真人露相網民反應兩極，有人認為神秘感才是她的賣點，一露臉不論是否漂亮，「cosplay造成的效果絕對大打折扣」，日後會影響影片的點擊率，甚至認為「幻想破滅」；但也有網民持相反意見，覺得她真人氣質不錯，「如果化妝會更美」。

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其實網絡音樂女神有不少，除了pan piano之外，不少也頗有知名度，例如早前陥入嫖妓風波的李雲廸，其徒弟大馬女神李元玲也是賣樣加賣琴技。不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

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👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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這些女神大家又最欣賞哪一位呢?不妨留言分享一下。

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