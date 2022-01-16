正妹患傷心乳頭綜合症　親熱摸胸即感抑鬱男友勁無癮｜性愛那些事

一摸到胸口就會傷心抑鬱！這不是吹水亂胡說，而是一個病症！且最近有台灣女網民，指自己中學時，突然有一天洗澡，愈洗愈不開心，沒由來地感到抑鬱，令她不知所措。後來才慢慢發現，每次摸到胸部，都會有傷心的感覺！這個現象更影響到她的性生活，令她非常苦惱。可是真的沒有方法解決嗎？



女生每次摸到胸部，都會有傷心的感覺！

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傷心乳頭綜合症

女網民在「Dcard」上發文，指摸到自己胸部時，會突然有一種莫名說不上來的難受感，甚至會有噁心跟一堆很負面的感覺。連跟男朋友親熱時，對方只要一摸到她的胸部，她就會有一陣「超絕望超難過外加噁心的感覺」，雖然時間不長，但也十分影響性致。直到最後她看到一篇文章，發現有樣東西叫「傷心乳頭綜合症」，讓她大為驚訝，亦引來其他女網民的共鳴，不少人更留言指自己有類似經歷，直到看到樓主的發文才恍然大悟

根據外國媒體報導，「傷心乳頭綜合症」（Sad Nipple Syndrome），初時常見於親子論壇，不少母親都表示，在餵母乳時會感到噁心。在國外其他論壇，都有類似個案分享，不過醫界目前對此現象未有定論，估計可能與激素分泌有關，亦有個別網民認為，這只是一個都市傳說。

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其實身體的敏感帶有很多，乳頭也只是排第三！哪一個才是最敏感？不同的部位又該如何刺激？只要用對方法，要一秒撻著另一半絕對不難。香港情趣頻道主持人Choco，列出了身體8敏感部位，更逐個教大家如何調情。如果真患上「傷心乳頭綜合症」的話，就更加要看看了！

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在性愛中，高潮不是一件容易做到的事，早前由Cosmopolitan UK的調查指出，只有25%女性可以在性愛過程中達到高潮。對男生來說，能夠令另一半高潮，是十分有成功感的一件事。很多時有女性為了另一半的感受，會假扮高潮，不過性治療師何慕詩指出，女士扮高潮，分分鐘好心做壞事，👉即睇後果有幾嚴重👈

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