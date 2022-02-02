2022虎年｜麥玲玲/蘇民峰/七仙羽　12生肖桃花財運詳細開運指南

【2022虎年/麥玲玲/蘇民峰/七仙羽/運程/開運】虎年到來，首先恭祝大家身體健康，事事順利。想新一年有個好開始、行大運？沒問題！《開罐》為大家整理了解三位超人氣師傅，麥玲玲、蘇民峰，及七仙羽的12生肖流年運程、桃花運及財運，當然少不了包括方位、顏色、圖案、擺設等詳細的開運指南！



麥玲玲親自教大家，虎年12生肖的開運顏色及圖案。（何柏佳攝）

2022年虎年，想必大家都十分關心自己的流年運勢、趨吉避凶。《開罐》小編特意請教麥玲玲師傅，由她親自教大家，虎年12生肖的開運顏色及圖案。



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虎年哪個生肖最有財運？哪個生肖要穩守？如果財運一般，又可以怎樣做催旺財運？由蘇民峰師傅，教大家虎年12生肖的財運及開運擺設、方位。



蘇民峰師傅12生肖財運及開運指南：

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除了財運之外，蘇師傅亦為大家帶來桃花運指南，怎樣做催旺桃花？由師傅教大家，虎年12生肖的感情運及開運飾物、擺設。



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七仙羽教大9招催旺桃花大法。(資料圖片)

2022年虎年想出pool的朋友注意了！除了蘇師傅之外，近年紅到不得了的七仙羽師傅，亦為大家準備了12生肖都合用的催旺桃花技巧。由家居佈置到平日衣著、衫褲鞋襪，甚至髮型都可以做好準備！



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