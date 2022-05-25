驗孕驚見兩條線男友命禁慾3年　女生難忍求助網民教爆笑一招自救

俗語話「見過鬼仲唔怕黑咩」，台灣有網友表示自從和男友一起破處後，還未來得及享受性愛的樂趣，對方便堅決要禁慾。事源近日男友發現她經期竟晚了半個月仍未來，結果用驗孕棒一驗竟驚見雙線！雖然最後虛驚一場，卻依舊把兩人嚇得三魂不見七魄，男友更發誓未來3年都要過著禁慾生活，讓她大喊受不了！



《來生我要好好的做》劇照

台灣有匿名網民在Dcard討論區上以「男友說要禁欲了⋯哭啊！？」為題發文，表示男友至今已禁慾四個月，雖然明白他的出發點是好，但這種持續性「有得睇冇得食」的慘況下，自己實在快要忍不往了！

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事源兩人自從有親密關係後，樓主便一直嚮往美好的性生活，誰知卻被一場天大的驚嚇給打破。全因男友一直有留意樓主的經期是何時，反而她自己因為經期經常不準的關係，而對甚麼時候來不以為意。有一天男友發現她遲了半個月仍未來經，於是帶著驗孕棒要求驗孕。

Dcard討論區截圖

不驗還好，一驗竟出現兩條線，把兩人當場嚇死，立刻跑到醫院做檢查。幸好一切只是虛驚一場，樓主因為服用抗抑鬱藥才會出現假陽性！然而，沒想到事件過後男友便堅決禁慾，就算前戲做到足，也沒有後續。樓主曾表示吃避孕藥或戴避孕套就好，卻依舊被對方以對身體不好和不夠保險而拒絕。

不少網民被樓主男友堅決禁慾的反應表示笑翻，更留言「很好的男友 請珍惜～」、「請珍惜好男人LOL」、「放心 一陣子就忍不住了」，亦有網民笑言解決方法很簡單只要「開後門就好！」、「早上的時間主動一點就對了」等。

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