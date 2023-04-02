JJ進入陰道「不可能真的對準」！專家勸愛後必做1件事避免受感染

女生最怕尿道炎，痛起來真的很要命！性學博士許藍方再三強調，為避免尿道炎，愛愛完「一定要尿尿」！



有網友好奇「不尿會怎麼樣？可不可以洗洗就好？」她解釋，尿道與陰道位置非常靠近，在難以確保男性生殖器可在不碰觸尿道情況下直直進入，以及前戲時手不會摸到尿道前提下，建議愛愛前喝水、愛愛後要尿尿，以降低感染風險。

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許藍方在YouTube《許藍方Dr.Gracie》頻道中指出，做愛或自慰後尿尿，是非常重要的事，對於有人質疑愛愛時陰莖從陰道進入，與尿道有什麼關係？以及不尿會怎麼樣？她也解釋，由於陰道與尿道非常近，在GG進入陰道時「不可能真的對準」或直接進去，勢必會有些撫摸前戲，因此手可能碰到，導致尿道口有細菌殘留，加上GG本身也有病毒或細菌在，「只是我們沒有被感染到而已」。

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至於「為什麼要尿尿，可是陰道不用管？」許藍方說明，只要免疫力夠好，陰道裡頭的好菌與黏膜可幫助抵抗外來細菌，「有士兵幫你打仗」；而尿道裡則是無菌狀態，就像一座空城「什麼都沒有」，當敵人（細菌）已到門口，必須靠著事後排尿，由內而外將髒東西及病菌沖掉，即可大大降低感染機率。

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因此，許藍方強烈建議，每個女生無論做愛或自慰完，都必須要尿尿，假如「沒有尿」，可於事前先喝水，若又怕過程中尿急，可先尿尿再喝水，如此一來即可避免愛愛被中斷，又能達到事後排尿沖刷掉細菌的效果。

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