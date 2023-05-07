性愛那些事｜「前戲」做錯會致命？ 研究：愛做1行為罹癌率增8倍!

為了讓伴侶更投入性愛當中，大家常常都會於愛愛前進行不同的「前戲」，從而令對方當下更放鬆更享受。但近日，有外國的研究指出，喜愛進行「一種」性行為的人，所患癌的機率竟然比未曾做過的人高出超過8倍!



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近日，澳洲期刊《科學警報》（Science Alert）刊登了一則研究指出，過去的20年間，於西方國家中罹患「口腔癌」的人數迅速上升，有人甚至將其稱之為「流行病」。而「口腔癌」的成因主要是因「人乳頭瘤病毒」，即HPV所致，與子宮頸癌的主要成因相同，但於英美國家，「口咽癌」卻比「子宮頸癌」更為常見。

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研究亦表示，HPV病毒是透過「性」來為傳播途徑，而患口咽癌最大的風險因素是與性愛的伴侶數目有關，尤其是曾進行過「口交」的人。研究指，若你一生中累積與超過6個人進行口交，那你所罹癌的機率，竟然是會比那些從沒有「口交」過的人多出8.5倍!

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但這樣就是否代表永遠都不要進行口交呢?研究也指，現時有很多間接的證據顯示HPV疫苗接種也能有效地預防口咽癌，有證據更證明，在女孩疫苗接種率高超過 85%的國家，男孩也會達到「群體免疫」的保護。但前提是國家的女孩疫苗覆蓋率需達一定的數目，這也讓某些國家進行「性別中立」的疫苗接種政策，以此推行男女均需接種HPV疫苗的概念。