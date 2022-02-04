話咁快農曆新年假Dum一聲就過咗，明明今年天時地利人和都碰正吉時，只要拎兩日假就可以實現放足9日兼去旅行的夢想，偏偏Omicron就有如洪水，至今我們仍在潮浪中進退。講到2022這個尤其特別的新年，呆坐在家中的自己，竟無限懷念當年到處拜年，事事被親戚問長問短的日子，但過去的美好又點只得依啲。



《家有囍事》劇照

明明早幾個星期已為自己排好了新年的日程，無論是和家人去逗利是拜年、與另一半出街拍拖、亦或是去戲院看一輯賀歲片，這些種種的美好都沒有實現，取而代之是無數個令人無奈的決定。

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由於無法到處拜年的原因，利是的數目有如撥出去的水，災難式地減少，有些選擇用電子利是的朋友，感覺又如同食飯過數，毫無新年氣氛。就算想上Netflix搵片睇，追開的未出新，想睇的仲等緊，結果又回到《嚦咕嚦咕新年財》的輪迴地獄中，不少網民也狂呻今個新年是最難頂的一年！

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其實新年不外乎團圓，雖則無法出外遊玩，但未嘗不是一個機會讓你和家中的父母一起共渡幾天，又或者給時間讓你收拾一下家中的東西。有疫情的日子總會過去，比起心想事成，相信身體健康更為重要！

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同場加映：初四咁嘅樣！ 社畜必中「長假後遺症」7大心聲 返工前一晚已抑鬱

農曆新年三日假話咁快過，未有拎埋年初四放假的社畜們，尤其無得WFH的打工仔，今日又要開展社畜生活。連假過後上班，不少人都會出現「假期後遺症」，念念不忘放假的日子，其病徵之多嚴重影響返工的狀態，例如：返工前抑鬱、搭車自我洗腦調整心態、無法專心工作等！

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