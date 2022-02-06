無論是在學校還是出到社會在公司，最考你臨場反應、號稱最鬥智鬥力的環節從來都不是你工作的時候，而是過海做神仙必不可少的interview。明明在interview前已做足功課，偏偏到了現場，還是被那一條條令你不知所措的陷阱問題，問到口啞啞。如果對方問你「收到offer後幾多日返到工？」，你又會點答呢？



《我要準時下班》劇照

台灣一名網民近日在批踢踢實業坊以「錄取後幾天上班」為題，出PO問一眾網民到底怎樣才是最好的回答。事源他最近去了好幾間公司interview，都被問同樣的問題「錄取後幾天上班？」，但他因為想看看還有沒有更好的offer，便答了「30天，現在想休息一下」。

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然而，他卻發現各個主管似乎都對這條問題隆重其事，令他對自己的回答感到不安。加上，若然拿到offer卻又不是自己的首選，不知道應該用什麼理由敷衍拖時間而感到困擾。對此，有網民提出若然你是在職的有經驗人士，提出1個半月的時間是最為合理，因為一般公司的通知期都是一個月。

不過，如果是freshgrad的小薯仔，可即時上班就是最好的回答，全因這個問題的重點不是幾時，而是你對這份工的重視程度。加上，若然有其他競爭者，可優先上班的人便會獲得優先考慮。

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雖說以上的回答可供大部分人參考，不過若然你是人人都想要的搶手貨，那麼大概你說多久，對方也會頷首答應。其實interview最重要的還是在有限的時間裏，默默地展現出你的能力和個人魅力，最重要的還是你對這份工作的熱誠！

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不少老闆其實都會勸退員工自動辭職，因為主動辭職和被炒，尤其在一定年資的員工上賠償上分別頗大，各位職場菜鳥要留意！僱員主動辭職只需給予代通知期或代通知金。若由僱主提出解僱，僱員則可享有長期服務金或遣散費、雙糧或年終花紅、以及代通知期或代通知金。因此有不少老閭寧願日對夜對互看不順眼，也不會主動解僱對方，不過其實「被炒」前也有不少可以觀察的跡象，讓你耐不住煎熬而主動辭職！

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