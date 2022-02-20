拍拖5年才做愛兼失敗收場　台女堅決離婚驚覺前夫愛的竟是「他」

台灣知名YouTuber沈老師（TeacherShen）經常以輕鬆愉快的方式探討同志議題，近日頻道邀請一名認識10多年的女性好友「小Mu」上節目分享特殊遭遇，原來她與前夫交往9年、結婚4年，婚後育有2個小孩，直到離婚後才發現對方居然是同性戀，讓她跌破眼鏡。



小Mu透露，她與前夫在大學期間相識，進而開始交往，她坦言，由於自己對婚姻有一點卻步，因此兩人整整交往9年，直到男方向她求婚才步入禮堂。小Mu接著表示，她和前夫婚後偶有聽聞周遭朋友說「是幌子」，但她並沒有察覺不對勁，因此只將此當玩笑話。

【圖輯】失婚女小Mu：我們交往5年才發生第一次…（點圖放大看她怎麼說👇👇👇）

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她說道，「我們交往5年才發生第一次」，由於前夫完全沒有經驗，加上她當時認為自己應該被動，因此第一次以失敗收場。不過，之後有幾次恩愛成功，兩人在結婚2年後，生下第一胎，再過2年迎來下一個孩子，怎料第二胎生完就走向離婚的局面。

小Mu坦言，當她生下孩子後，突然意識到自己真正想要的生活樣貌，她認為和前夫並沒有走進彼此的生活，便決定向對方提出離婚；而前夫最初不太願意，但最終也尊重小Mu的選擇。未料兩人離婚後，前夫竟突然宣布要當同性戀，讓身邊好友都不敢置信。

同是兩人好友的沈老師表示，當時眾人都以為他們離婚的原因是因為男方是同志，小Mu這才解釋，是她先提離婚，並非因前夫性向關係導致婚姻生變。她認為，前夫可能原本對自己也很模糊，後來才終於了解他要的是什麼。

最後，小Mu以過來人的身分說道，當女性要進入一段婚姻關係前，若覺得很模糊、矛盾的話，不要害怕去面對自己的感覺，「我後來發現做離婚這個決定，其實比做結婚這個決定還困難」，建議大家多去嘗試心裡想要的另一半模樣，真正想清楚了以後再結婚。

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