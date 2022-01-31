【月經性交／經期性行為】多數人要發生性行為遇到女方經期來的時候，第一反應是覺得掃興，接著就是男方的精蟲衝腦程度與理性相互拉扯對抗。



然而，以專業的醫療角度來說，經期來的時候，是非常不建議進行性行為的！

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經血也是血，而血是非常好的細菌培養皿

相信不少人在遭遇「碧血洗銀槍」的情況的時候，只覺得血沾黏到陽具上的情況以及經血的氣味令人感到噁心，然而經血的氣味之所以會令人作嘔，正是因為經血當中也夾帶著大量的細菌，而細菌發酵後產生出不良氣味。

但請先別只顧著噁心不噁心這件事情。在進行陰道抽插的時候，女方的陰道時常會因為各種因素產生微小的撕裂傷。這些微小的撕裂傷在性愛的過程中可能不會輕易被發現，但卻是細菌可以進入體內的好入口。因此，經期時進行性行為，其實是很容易造成女方陰部細菌感染的。

經期期間，女性免疫力會降低

除了我們剛才提到的，經血會夾帶細菌，以及陰道抽插容易出現傷口讓細菌進入之外。由於經期期間女性的免疫力將會降低，因此當病菌在此時進入到體內的時候，女性的免疫系統更無法阻擋這些病菌的入侵，被感染率會大幅提升，更容易引發細菌感染相關疾病。

你以為細菌感染是女人的事嗎？不，男人也一樣危險。

基本上在進行不戴保險套，也就是所謂的危險性行為（無套的時候），男性的感染風險雖然較女性低，但並不是全然沒有。病菌或病毒，也可能經由男性陰莖不容易注意到的微小撕裂傷，或者是男性最大的病菌出入口：「尿道」，進入男性體內並感染。因此，經血挾帶病菌造成感染的風險，是男女雙方都會面對的，男人們千萬別天真的以為這不關你們的事。

小結

綜合上述幾點，建議大家性慾高漲卻遇到女方經期來襲時，能夠冷靜、冷靜再冷靜。畢竟病菌感染這件事情可大可小，那如果往大的那個方向發展，可就不是那麼理想啦～

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：徐豪謙，原文：闖紅燈前請三思：經期性行為的衛教知識】