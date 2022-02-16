性感網紅著超貼身旗袍突然「撐爆衫」　開衩位直接露到這位置

台灣人氣網紅團體「反骨男孩」成員陳語謙長相甜美，過去以藝名「三個字」登上節目《大學生了沒》班底，空靈外型迷倒大批男粉絲，宛如樹懶般的超慢語速更是圈粉無數。之前剛好是春節，語謙也應景曬出旗袍照，美翻網友。
語謙秀旗袍裝
語謙先前試穿房間裡挖到的金色旗袍，可是穿上後卻不能轉圈展示，因為旗袍不合身，導致背部整個爆開，隨後語謙一個抬腿，啪啪兩聲，裙擺開衩處直接裂到大腿根，現場瞬間傳來爆笑聲。
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才將金色旗袍穿到爆開的她，日前再度挑戰旗袍裝，這回美美亮相，只見她換上一襲黃色旗袍，裙擺從小腿開衩直逼大腿根，一個翹腳，絕對領域遊走曝光邊緣，白皙長腿加上蜜大腿，讓粉絲大飽眼福。
有趣的是，網友的焦點不在語謙的性感身材上，而是在這回沒爆掉的旗袍，紛紛歪樓調侃「這次旗袍沒爆掉」、「以為是穿爆掉那件」，語謙則回應這套是租的所以不能弄壞，但也坦言還是「繃得緊緊的」。
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