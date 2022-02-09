不少感情穩定的情侶都會選擇在新年見家長，一位女網友就分享她的奇聞，本身計劃和拍拖3年的男友結婚，但初次拜訪男方家人之後反令她夢想幻滅。原來男友家庭思想保守，事後對方媽媽還在短訊直接數落她，一起看看發生甚麼事吧！



女事主第一次到男友家作客，基本禮數亦有做足 / 《今生是第一次》劇照

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台灣一名女網友近日在Dcard發文，她今年28歲，在台大讀碩士時認識現任男友，兩人已拍拖3年並打算在兩年後結婚。今年年初三她第一次到男友家作客，基本禮數亦有做足，例如買禮盒：「我自認為當時氣氛很融洽，男友爸媽長輩也都很好相處。」不過當男友媽媽主動表示要加她FB好友之後，態度便180度大改變。

男友媽媽事後傳來訊息，加上女事主男友坦白，原來背後力數她多宗罪：

【1】「別有居心」

女事主讀到台大碩士，高學歷反被指是別有居心，因為男友媽媽覺得「一個女生讀書讀到研究所要幹嘛」，又說同樣是台大碩士的兒子以後會「壓不過老婆」。

女事主被指「別有居心」 / 《夫妻的世界》劇照

【2】「講些有的沒的」

男友媽媽表示FB內容背後被人監視及控制，暗指女事主分享太多政治新聞。她反駁：「大多是一些國際新聞報導，跟貓貓狗狗的影片而已。」

女事主及男友媽媽對話 / Dcard截圖

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【3】大學幫人補習「拋頭露面」

女事主男友曾跟家裡說過她大學時有幫人補習，結果男友爸爸說：「一個家庭讓女兒出去拋頭露面，一定家教有問題。」

幫人補習都唔可以？ / 《天空城堡》劇照

【4】身材瘦削＝不會生？

女事主身形較瘦削，男友姑姑看了她的照片後，在30多人的家族群組中回覆「這不會生」。

男友媽媽繼續數落女事主 / Dcard截圖

【5】面相差會剋夫

男友媽媽亦在訊息中直指女事主面相差：「你的面相沒有幫夫，女人事業心太大極恐怖，剋丈夫陽氣，損自己陰陽失調。做人媳婦自當勞心勞力，女碩士、女強人家庭不會美滿。」

女人事業心太大極恐怖？ / 《請輸入檢索詞WWW》劇照

她男友雖然也不滿意家人，但就說改變不到，更指兩人結婚後要跟老爺奶奶一起住，不少網友聽罷都大呼反感，紛紛勸女事主分手。

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女生表示自己的家庭環境比較平等，不會差別對待她和弟弟，「所以男友的家庭環境真的讓我嚇到說不出話來⋯跟我從小受的教育實在差異太大了。」你又有甚麼看法呢？留言說說吧！

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