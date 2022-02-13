俗語說「女人心海底針」女人的小心思總是特別多，她希望別人察覺自己的小情緒，也不願意說出口，拍拖如是，分手如是。

情人節又到，又係各位男生玩猜謎遊戲的時候，很多人一不小心便失足分手，一切來得如此突然。但其實對方是不是真的因為一件小事便脫口說分手？亦或是她早早發出了各種各樣的分手訊息，而你卻懵然不知？



《25歲，21歲》劇照

情人節可謂每年史上誕生最多情侶的節日之一，然而回顧過往的數據，這天也是各對情侶們分手的大凶日。雖說大部分人覺得對方提出分手時，總是非常突然的事，但其實每每分手前，對方總會有各種各樣你選擇忽視的，或從沒注意的警號。

👉🏻 👉🏻 👉🏻Omicron｜高官叫確診者自己揸車去急症 10句聽完反白眼抗疫膠句

台灣有女網民在Dcard上以「當你的女朋友想和你分手」為題發文，列出一系列女生不願意講出口，卻代表著想和你分手的28個警號。如果你的女友平常是一個缺乏安全感，疑心病重的人，這陣子卻一改以往的習慣，不但不再管你、抱怨你、甚至放寬你和其他異性的接觸、從黏人精班畢業，讓你一嚐自由的滋味。呵呵，別誤會了，那不是因為她對你突然有信心，而是因為她死心！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：女朋友想分手的28個警號吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 24

其實發現感情中的問題或瓶頸位並不可怕，可怕的是那些不肯正視問題，以為靠逃避或糊弄過去就以為沒事的人。如果各位男生們發現自家女友有3個或以上的警號，就要注意了，快把握剩下的時間去修復你們的感情吧！

👉🏻 👉🏻 👉🏻韓國三上悠亞丨21歲女團前成員轉做AV女優 自爆片酬價嚇呆網民

同場加映：多久才能忘記一個人？老師說：兩年 網民7句毒雞湯給出實際建議

微博最近瘋傳一段短片，一位女教師課堂上向學生講述「多久才能忘記一個人」，而她給出的答案是3個月到2年「要多久才可以忘掉一個人呢？你要允許自己三個月到兩年，最快三個月了。我跟你講最快三個月，我剛講的是談論婚嫁的對象，最快三個月，兩年就應該把它忘光光了......那你說：『老師不可能忘，因為他在我腦海裏。』我所謂的忘，不是把你從腦海裏拿掉，而是你要在兩年過後，你開始展開你自己的人生。」，她的一番說話吸引網民熱烈討論，並留言給出更多實際建議。

點擊連結看全文：多久才能忘記一個人？老師說：兩年 網民7句毒雞湯給出實際建議