【拍拖／好女友／好女友條件】或許出pool難，但一起後要相處和諧、好好維持關係亦是另一難度高的課題！不要成為野蠻女友被拋棄才來後悔？有連登網民近日發帖以過來人身份分享經驗之談，教大家如何做一位好女友，被不少網民回覆相當高質兼有用！想甜蜜過聖誕的話就好好學習了！



想另一半對你死心塌地？那相處上絕對要花點功夫！（《柔美的細胞小將》劇照）

👉 女生跟男友同居一周 開電腦驚見對方妹妹裸照 男友神回令她崩潰

👉 港男保命必看！網民熱數「港女最愛講嘅大話TOP10」呢句講得最多

開PO的連登網民表示自己經歷過數段感情，最長的一段情有三年多，不過因為當年公主病過於嚴重，前度最終都忍受不到而跟她分手。樓主稱之後浮沉多年又改變了性格，慶幸能認識到現在的男友，因此希望分享心得，讓大家都能好好珍惜身邊人！

雖然樓主所提及的心得非超級嶄新，但卻是令人容易遺忘而重要的！不論你是拍拖新手還是已拍拖多年，都適合學習或溫故知新，以讓關係得以保鮮。

👇👇👇點圖睇100分女友要有的6個特質👇👇👇

+ 5

雖然以上特質較為針對女友，不過樓主標題中亦有寫明「男女都入」，其實所提到的內容不論男女均適合，互相一起進步、一起為關係努力才是能長遠走下去的主要因素！

👉鄭融談男人尺寸外國人竟最細？丁丁分6級 這長度最易令女生高潮

👉 麥玲玲測MIRROR 12子虎年運程 姜濤感情有波折、教主膝蓋易受傷

同場加映：【2021金句】10句年度金句排行榜 第一位7個字香港人一定有共鳴

李靜、鍾培生、193、有甚麼共通點？他們今年都為大家貢獻了金句！2021尚有一個月就完結，今年一樣出現了不少金句，不少是香港人才會有共鳴的說話，《開罐》更為它們做了個排行榜，相信大家對第一位都不會有異議，而且你一定有講過！

到原文看全文👉【2021金句】10句年度金句排行榜 第一位7個字香港人一定有共鳴