日本料理一向非常受世界各地遊客歡迎，不過就像中華料理與我們實際的飯菜不一樣，日本的洋風料理也不時會受到批判。英國一間調查公司YouGov最近就17個國家的各種意大利料理發表調查報告。當中來自日本的一道菜力壓菠蘿pizza，有接近9成受訪者都表示不能接受，究竟為何意大利人這樣痛恨拿破侖意粉呢？



（YouTube：FNN 截圖）

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各國的飲食習慣大有不同，即使引入他國料理，有時候會爲了配合本地人的口味而被逼改變做法。這次受到關注的拿破侖意粉是日本人氣非常高的一款菜式，醬汁主要材料是茄汁，令意大利人表示：不能接受！

👇👇👇即睇拿破侖意粉爭議👇👇👇

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除了拿破侖意粉和菠蘿pizza，大家又見過甚麽奇怪或理解不能的料理呢？不妨留言分享一下。

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