離情人節不足一個星期，不知道各位單身的朋友心目中有沒有一個心儀的他呢？不過即使對他有好感，也會因擔心對方的想法與自己不一樣，而不敢採取行動。最近日網《ananweb》分享一個簡單心理測驗，只要回答10個問題就可以看出心目中那個人對你的想法......



《戀愛可以持續到天長地久》劇照

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【問題】根據你們兩人之間的互動，數數符合下面多少樣描述。

1.用花名互相稱呼

2.經常對上眼神

3.頻繁地聯絡

4.常常在你面前脫外套

5.會用貼圖

6.感覺他很可靠

7.談話中會傾身側耳聆聽

8.經常勸酒

9.距離近的時候會將膝蓋指向你

10.想知道你的日程安排

你心目中的他中了以上多少樣呢？根據數量就能看出你和他的關係能否由朋友升呢至戀人...

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【1-2 個】 作爲朋友享受最適當距離

你和他應該是朋友圈中比較親密的朋友吧。雖然你們兩人沒有戀人關係，周圍的人也會因你們的親密，傳出你們已經談戀愛的謠言。

【3-5 個】 朋友以上戀人未滿

雖然可能還要花一點時間，你們兩人有機會由朋友發展成戀人。如果你們有共同目標，感情就自然會加深，順利地向戀人關係發展。

【6-7 個】只差臨門一脚

你和他已經有嘗試交往的想法，不過卻因工作或其他因素而暫時擱置。但這並不代表他不重視你，他只是想專注於自己現下要做的事，認爲與你發展成戀人的時機未到。

【8-10 個】 兩情相悅

你和他是兩情相悅，將會成爲一對幸福的戀人。隨著見面次數增多，很自然地就會提出交往，水到渠成。

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