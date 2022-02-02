【禰豆子魔化／鬼滅之刃遊郭篇】日本人氣動漫《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」自上月5日開播後，收視率居高不下，隨著劇情邁入高潮，《鬼滅》的討論熱度也跟著升溫，近日就有外國網友在看到「竈門禰豆子長大變巨乳」後，抨擊《鬼滅》意淫未成年。



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禰豆子變巨乳遭衛道人士抨擊

禰豆子因「鬼化」加劇，不只身形變成成人體型，連胸部都升好幾級。沒想到，禰豆子鬼化的模樣，引來國外部分激進的衛道人士不滿，在Twitter發文怒轟《鬼滅》「為什麼要讓她被性化」、「她才14歲」、「她只是小女孩」，甚至質疑日本人有戀童癖，這些衛道人士表示對動漫為「服務」觀眾而將禰豆子的身體「性化」，無法接受。

消息一出也在PTT掀起熱議，台灣網友反應一面倒認為「有什麼好炎上的」、「不爽不要看」、「這訴求是14歲青春期少女不能發育的意思嗎」、「這些人是還活在上個世紀營養不足的年代嗎」，還有觀眾指出早在第一季第一集禰豆子就曾變大過，那時也沒人說話，質疑這些人明顯是沒在追動漫，只是看到巨乳就正義魔人上身大舉出征，反酸「小傑變大傑怎麼沒人抗議」、「跟風仔」。

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