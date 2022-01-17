日本女生最理想臉蛋冠軍！回顧石原里美成名史　日男甘願為她罷工

還記得前幾年日本女星石原里美火遍中日兩國那時候，日美醬的頭像也是她，每個星期都追著她的劇看。但是好像自從結婚以後，石原里美就回歸了家庭，現在想想她宣佈結婚都已經是前年的事兒了。不過就在前天，剛過了35歲生日的石原里美宣佈自己懷孕的消息，並表示預產期將在今年春天。



石原里美10號通過所屬的藝人事務所向外界發表了一封公開信：

「實在不好意思，這次有一件私事要向大家報告，我懷孕了！現在我的身體狀況非常的安定，預產期是今年的春天，接下來，我將把孩子的事放在第一位的同時繼續自己喜歡的工作！非常感謝一直以來關心我的各關係單位，以及一直為我加油的大家，請大家繼續溫暖的守護我！」

石原里美懷孕的消息剛公佈，中日粉絲們都紛紛含淚送上祝福。作為石原里美的顏粉和劇粉，日美醬也打心裡為女神高興。因為她曾經真的給觀眾帶來太多驚喜了，那些經典的作品都是百看不厭，沒事的時候可以刷個好幾遍！

回顧石原里美的經歷完全可以用一句話總結：「你儘管努力，最壞的結果不過是大器晚成。」因為她的人生，真的足夠勵志。

【圖輯】點圖放大回顧石原里美的經歷👇👇👇

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2011年，石原里美曾患上不知道腫瘤，母親也在同年查出患有癌症。那時25歲的石原事業也正值低谷，當時趕上日本大地震，她還強忍著小家之痛去安慰受災的災民，因為她更想把快樂帶給大家。

成名前的石原里美在娛樂圈摸爬滾打了許多年，但一直沒有什麼出色的作品，只能演一些邊緣的小角色，還因為外貌被導演冷落，劇組嫌棄她年齡小戲路窄，想去拍雜誌還被嫌土氣。而這種低谷期整整持續了9年，錯過了日本偶像能年少成名的黃金期。

由於自己年齡比較小，石原里美一直選擇隱忍只能默默做事，不敢為自己爭取甚至到了每天都要以淚洗面的程度。直到23歲時石原里美才遇到她的貴人，就是她的經紀人。

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她的經紀人告訴她：「與其在這裡找不到活幹，不如出去走走吧」。於是她啟程去了紐約散心，也就是這段在異國度過的時光讓她迅速成長，也學會了人生中最為重要一課：自己做決定。

在回顧她的造型的時候發現自從12年自己開始決定造型，整個人時髦了不止一個度。從那以後她的一切都成為了女生模仿的對象，比如「口紅塗出唇線」，比如頗具個人風格的「石原風」日系穿搭。

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越來越自信的石原里美也認真搞起了事業，成為了娛樂圈裡公認的拼命三娘。在《失戀朱古力》中為了把紗繪子的「作」演的淋漓極致，她看了很多女性週刊去學習怎樣撒嬌。為了在螢幕上呈現出最唯美的那一幀她足足吃了26塊巧克力。在拍《高嶺之花》前，石原里美用了三個月的時間去學習花道，甚至一整天都閉門不出獨自練習。正是因為對自己的要求非常高，在得知《高嶺之花》收視不佳時，她當眾痛哭，第一時間檢討自己「一切都是我的責任」。

除了在工作上拼命，日常生活中對自己也是非常的狠。半夜兩點鐘還在試妝，試妝同時還要練一字馬。即使當天有一整天的戲也只吃飯團和蛋白粉補充體力，而這些殘酷的折磨換來的也是別人羡慕不來的好身材。

一年中霸佔各大雜誌封面獲封「國民妖精」，成為男性網友票選「如果她結婚，我就罷工」的冠軍，也成為日本女生心目中理想臉蛋的NO.1。

石原里美也是位「男神收割機」，和他合作的男演員沒有不紅的。《窮小姐x富哥哥》搭檔小栗旬，《失戀朱古力》搭檔松本潤，《戀愛時間5至9》搭檔山下智久成為國民cp，《戀愛時間5至9》搭檔古川雄輝，《校對女王》搭檔菅田將暉。但石原里美並沒有仰仗男主角的光芒，反倒憑藉一個又一個角色證明了自己的實力。

正如《校對女王》裡所說：「任何困難都阻止不了你想做的事，成為你想成為的人。因為我們大多數人，都是特別敷衍的年輕女孩，可是，你想過沒有，我們敷衍的不是工作，不是學習，不是自己的臉，不是自己的一鞋一帽和一衣一衫， 我們敷衍的，是自己全部的人生啊！」

從獨立勇敢的女孩到事業上升的女強人，石原里美用她的實力告訴大家她做到了。最後日美醬也期待寶寶順利出生，期待女神早日回歸螢幕。

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