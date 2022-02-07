新年假期結束，打工仔又要開始返工。有網民在新一年返工時，就遇到令他大感不可思義的一幕，他看到同事竟然在偷吃公司門口的年桔！將事件分享至網上討論區後，引起其他網民熱議，更有人直言，公司的年桔一定不可以食！



打工仔大發現同事偷吃公司門口的年桔，令他大感不可思義。

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網民「Stan_CL」在香港討論區中發文，指發現公司門口的年桔愈來愈少，本以為年桔自己成熟再掉到地上，「點知頭先去廁所，被我見到有同事摘啲桔食！」令他大為驚訝，更反問「係咪窮到連桔都買唔起？」其他網民亦紛紛留言，指偷吃年桔不好意頭，更言之鑿鑿指「摘哂啲桔，淨番好多空位，便成空多桔少。」原來當年，連政府都呼籲過，觀賞用的年桔不可以吃。

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其實食物安全中心早於2016年，已經在Facebook上發文，指觀賞用的年桔不可食用，帖文表示，傳統上年桔果會被摘下來，用作醃製「鹹柑桔」或其他食品，但「由於賀年盆桔主要作觀賞用途，並非為供人食用而栽種，花農在栽培年桔過程中，未必需要遵循食品安全和衛生要求」因此，食安中心不建議市民食用觀賞年桔。

食物安全中心在Facebook上發文，指觀賞用的年桔不可食用。

同場加映：25歲新婚女同事派10蚊利是 網民嫌少兼咒罵「無錢咪學人結婚」

新年派利是正常不過，不過近日在連登討論區上的一篇帖文，卻引起廣大網民熱議。原來樓主的公司最近有一個後生同事結婚，趁新年向同事們派利是，樓主卻發現利是只得10元，而且只派了一封，令他大為不滿。👉即睇事件前因後果👈

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