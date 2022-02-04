新的一年，相信不少人都想要有新開始。大家會不會考慮選擇政府工呢？最近政府釋出不少低門檻高薪職位，其中通訊事務局聘請娛樂事務管理主任，無需工作經驗，起薪有3萬多，非常吸引。《開罐Opener》爲大家整合了近期門檻較低的7份筍工，學士學位或以下、工作經驗一年或以下都可以申請。不妨看看有甚麽空缺，把握轉工機會！



（網絡圖片）

👉 疫情大爆發「小市民瘋狂囤貨」是否精神病？5個全城效應你要知

這次整合的政府工公務員與非公務員職位空缺都有，分別來自通訊事務局、效率促進辦公室（1823）、海事處等政府各局及部門。當中大部分職位要求大學畢業或以下；於文憑試或會考考獲指定成績，亦無需工作經驗。適合應届畢業生為自己增加工作經驗，即使沒有學士學位也有適合你的職位！

👇👇👇即睇4大公務員職位招聘👇👇👇

+ 21

👉 2022虎年｜麥玲玲/蘇民峰/七仙羽 12生肖桃花財運詳細開運指南

👇👇👇即睇3大非公務員職位招聘👇👇👇

+ 14

注意以上7個空缺中最快截至申請日期是2月4日（五），有意加入政府的就要盡快遞交申請啦！

同場加映：徐英偉主動辭職 打工仔劈炮VS被炒賠償大不同 職場12個炒人先兆

至今港府仍未公布「洪門宴」的調查結果，但參與的官員們已復工，唯獨民政事務局局長徐英偉今日（1月31日）向行政長官提出主動辭去局長職務，並準備於即日離任，成為「洪門宴」的第一滴血。



不少老闆其實都會勸退員工自動辭職，其實主動辭職和被炒，尤其在一定年資的員工上賠償上分別頗大，各位職場菜鳥要留意！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈