OMICORON疫情失控，香港每日確診逾千宗，政府須啟用「居安抗疫」計劃，密切接觸者及次密切接觸者分別改為14天及4天家居檢疫。截至14日早上有4317人家居檢疫，涉及逾千住址，換句話他們都須在檢疫期內留在家中。其實過往外國不少疫情嚴重國家都曾限制民眾外出甚至封城、隔離。宅在家多日的外國網民居家隔離期間悶到爆炸，紛紛做出正常人不會做的無聊舉動，苦中作樂一番，不知香港人會否仿效？



同亞馬遜紙盒扮怪物已是家常便飯。（Jill Linden）

居家隔離有啥好做？一個人悶到極致會發生甚麼事？也許這20位經過居家隔離的外國網民，可以告訴你，被無聊逼瘋的人，到底可以有多黐線。

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疫情嚴峻，不少人開始擔心，萬一封城或封區，生活物資特別是糧食，恐要提早儲備。台灣營養師趙函穎以及外科醫生江坤俊提醒，一般民眾會儲備的罐頭、即食麵等，其實不是好選擇。由於封城在家少運動，就更要注意營養攝取。他們大方分享了10種常見、易於儲存而且又健康的食物，大家不妨考慮一下！點擊看專家意見！