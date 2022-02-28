韓國娛樂圈疫情最近再度爆發，不少人即使有打針仍中招，擁有一身肌肉又愛健身的《RM》男星金鐘國都中招，他康復後在YouTube分享新冠肺炎發病的5大症狀。



金鐘國YouTube頻道擁有超過245萬訂閱 / 김종국 GYM JONG KOOK 截圖

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韓綜《Running Man》（《RM》）成員金鐘國2月10日宣佈確診新冠肺炎，他康復之後相約其YouTube頻道「김종국 GYM JONG KOOK」的剪片師，拍片分享自己染病時的情況。金鐘國懷疑自己潛伏期傳染多人，來過他家一次的剪片師亦中招，而他發病當日曾與《RM》一班主持視像通話，之後得悉成員Haha及池錫辰也在同日發病。

金鐘國發病當日曾與《RM》一班主持視像通話 / 김종국 GYM JONG KOOK 截圖

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本身有健身習慣的金鐘國，在節目中經常以力氣壓制其他人，連YouTube頻道內容都是教人做Gym，不過打齊兩針疫苗的他表示，身體當時同樣不太舒服，亦出現多項病徵。

【1】罕有頭痛

與《RM》主持視像通話的當日，金鐘國以為只是普通感冒，不過因為極少頭痛，而令他懷疑自己中招。

【2】鼻塞及流冷汗

第二日金鐘國開始鼻塞，他形容像嚴重鼻敏感一樣，而且不停出冷汗。他回想當時表示：「我覺得這樣不行，於是馬上換衣服在家健身，瘋了似地運動，結果大汗疊細汗，身體像下雨一樣。」

金鐘國運動後竟不再鼻塞

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【3】嗅覺消失

金鐘國出一身汗之後不再鼻塞，但就失去嗅覺，即使拍片當日已康復，但他透露嗅覺暫時只恢復約一成。

【4】容易肚餓

金鐘國表示患病後變得很易肚餓，每日要吃6餐飯，現時他主要攝取蛋白質，希望身體可更快回復。

金鐘國康復後多攝取蛋白質

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【5】康復後都要多休息

金鐘國透露自己不太喜歡靠吃藥，全程只吃了一次Paracetamol（撲熱息痛），康復後亦日日去Gym房報到，但操練強度仍未能變回正常狀態，他指自己是反面教材，建議大家多休息。

金鐘國自爆在家隔離期間不時上串流平台看劇，分別用兩部平板看Netflix和 Disney+，同時用手機看YouTube，被笑是一心三用。雖然現在未能回復正常運動強度，但金鐘國不太擔心，笑指如果大家遇上同樣情況，可以「想著討厭的人，像叫對方來健身房做出氣袋，突然就充滿動力了」。

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