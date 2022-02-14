跟另一半拍拖進入穩定期時，都會開始思考要不要進入下一個人生階段—結婚。有共識的情侶都會先去見家長，聽聽長輩們的意見。最近在越南，有一名男生，去女友家提親時，偶爾看到對方家中神枱上的一張照片，相中的女生令他瞬間崩潰。



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熟悉的遺照

越南媒體《eva.vn》報導，當地一名男生，跟現任女友交往了1年多，就決定在買樓結婚，為此二人回到女方位於越南北方的家鄉提親。沒想到男生才跟女友踏進屋內，就看到女友家中的神枱上，看到一張女生的遺照，事主當場呆了並紅了眼眶。

原來遺照中的女子是女友的姐姐，也是男生在大學時期認識的女友。姐姐因為癌症在5年前過身，可是當時男生並不知情，還以為她移情別戀才跟他分手。也就是說，男生先愛上了姐姐，再愛上了妹妹，還想跟她結婚。由於男生不希望提及情傷，女生也不願再想起姐姐離世時的痛傷，二人都沒有提及自己的過去，陰錯陽差下形成了今日尷尬且悲傷的巧合。

得悉男友竟是已離世姐姐的前度，女生也大感衝擊。

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家長不接受結婚

女方家長為了尊重已逝的姐姐，不接受男子與他們的女兒結婚，更反問男生，「如果你們結婚了，真能忘得了我大女兒嗎？」男子聽後一言不發，不知道該怎麼回應。他最終選擇跟女友分手，由情侶變回朋友關係，並承諾以後會經常拜訪前女友一家。

網民看到事情都大感可惜，直言如此悲傷的巧合連韓劇都未必拍得出；有網民認為，女方家長的問題很奇怪「為什麼一定要忘掉前女友？」，亦有網民指難受的還有妹妹，大嘆命運弄人。

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