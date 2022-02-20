薯片是不少人的最愛零食，而説到薯片，卡樂B應該是最受歡迎品牌之一。日テレNEWS報導最近日本的五金舖内似乎出現了大量巨型卡樂B薯片，一包竟然有12公升，更内藏玄機，引網民熱議。



卡樂B鹽味薯片（Calbee官網圖片）

👉羽生結弦最佳拍檔竟是他？5個刻苦經歷成就日本「冰上王子」

網民表示巨型疑似卡樂B薯片包裝與鹽味薯片相近，應該是派對裝的薯片。不過靠近再看的時候卻發現一個驚人事實……

👇👇👇即睇巨型疑似卡樂B薯片真身👇👇👇

+ 8

根據テレNEWS日前報導，原來這款巨型卡樂B薯片是在五金舖被發現，遠距離看跟普通鹽味薯片沒有分別，有不少市民被超巨型賣相吸引靠近。仔細一看，包裝上寫著ポテトバッグ（薯袋），原來這些12公升裝的「薯片」其實是用來栽培薯仔的土壤，只需要將薯仔放入就可以直接在袋子裏面種植。

卡樂B接受訪問時指希望客人可以體驗種植薯仔的樂趣，並用收成來的薯仔做成薯片吃。除了12公升的土壤，卡樂B也配合發售他們選用的薯種，將薯仔埋進土裏、恆常澆水，幾個月後就可以收穫薯仔。外面的種植袋，更是可燃燒垃圾，非常環保。

👉清水健「勃起餐單」食足15年 日本AV男神：有一種食物是天然偉哥

有日本網民表示自己以爲是派對裝薯片，誰知拿起時非常重，嚇了一跳。也有不少網民即使本來對種植沒有興趣，也會被包裝吸引而決定挑戰種薯仔。有網民分享種植後一個月的成果，圖中薯種已經生出很多綠葉，令人非常期待今後的成長。

（Instagram：@k_two0820）

雖然卡樂B推出的ポテトバッグ（薯袋）現在只在日本部分地方有售，可以在袋子裏種植薯仔既不佔位置，又適合新手。小編覺得用自己種植的薯仔做成薯片或其他零食，應該特別有滿足感。不知大家對從零開始的薯片生活有興趣嗎？

同場加映：情人節前後通渠生意急增 通渠師傅：情侶最鍾意掉呢樣嘢堵塞水管

今年情人節大家都應該宅在家度過，在疫情下兩口子在家健健康康、簡簡單單食個飯已好幸福。最近有日本通渠師傅在Twitter分享自己在每年情人節前後生意特別好，經常遇見排水管堵塞案例。原來不少人習慣將一樣東西棄置水管，令師傅相當無語……詳情請到原文閱讀👈 👈 👈