相信香港人對來自日本的意式餐廳薩莉亞Saizeriya非常熟識，因價錢親民而受到不少學生、家庭歡迎。最近薩莉亞在日本卻因一張插畫成爲熱話。漫畫家クレハ(Kureha)在Twitter上載一張以「喜歡薩莉亞的女友」爲題的插畫，引起網民討論、拍照模仿。不過亦有一部分網民不滿Kureha的作品，在Twitter惹起罵戰……



「喜歡薩莉亞的女友」插畫（Twitter：@KU_RE_HA）

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漫畫家クレハ(Kureha) 「喜歡薩莉亞的女友」插畫中，女朋友身穿低胸針織冷衫，桌上放著果汁、肉醬多利亞、蒜蓉焗田螺和半熟蛋。插圖瘋傳後網民紛紛到薩莉亞拍照模仿，當中連前AV女優上原亞衣也跟上潮流。相反亦有不少網民反映覺得插圖有貶低女性之意。

👇👇👇即睇「喜歡薩莉亞的女友」網民模仿、討論👇👇👇

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雖然「喜歡薩莉亞的女友」的用字令日本網民議論紛紛，Kureha的這幅插畫的確帶起了一股養眼熱潮。大家對「喜歡薩莉亞的女友」有甚麽看法呢？不妨留言分享一下。

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