情人節有情人的朋友仔特別忙，除了有拖拍的要忙著温馨甜密，做食肆或花店生意大增，原來連通渠師傅在情人節前後都好唔得閒。有日本通渠師傅在Twitter分享自己在每年情人節前後生意特別好，經常遇見排水管堵塞案例。原來不少人習慣將一樣東西棄置水管，令師傅相當無語……



《恋はDeepに》劇照

這位網名為「真之介0113」的通渠師傅分享自己歷年來情人節時期都會收到不少相似排水管堵塞的案例，令他相當無奈。到底這種情人節大量出沒的案件源頭是甚麽呢？

👇👇👇點圖看情人節時期排水管堵塞的幕後黑手👇👇👇

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網民「真之介0113」曾在twitter帖文表示自己是通渠師傅：「明天就是情人節前夕的3日連假，到底今年又會收到多少委托呢？」網民指曾有客人指洗手盆不能順利排水，於是他將水管拆下來查看，裏面隨即滑出一條髒髒的白色固體。原來這些是每年帶給通渠師傅不少麻煩的朱古力！人們經常將剩下來的朱古力直接倒進洗手盤。朱古力液體在水管内冷卻凝固，就成為一條條排水管朱古力，塞滿大水桶。還有這種集中在排水管彎位的球狀朱古力，看起來有點噁心。

一年一度的情人節，大家有做朱古力送給戀人、朋友的習慣嗎？平常又是怎樣處理剩餘物資或失敗作的呢？