何俊賢倡無人機空投鮮活食物　遭網民恥笑質素堪憂　提7大反建議

香港疫情嚴峻，加上近日有跨境貨車司機染疫，供港鮮活食品供應大受影響，菜價急升。民建聯漁農界議員何俊賢昨日（16日）於立法會會議上，建議無人機空投鮮活食品到港，指相關想法，是參考冷戰時期美國空投物資到西柏林的做法，引起網民強力恥笑。



「柏林封鎖」發生於在第二次世界大戰後的冷戰時期。

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「柏林封鎖」發生於在第二次世界大戰後的冷戰時期，當時西柏林由西方盟軍控制，蘇聯為了控制整個城市，切斷當地食物和燃料供應，意圖逼使盟軍放棄西柏林。西方陣營以英國及美國為首，展開了大規模空中運輸行動，突破蘇聯封鎖。

網民一方面，對何俊賢將香港比喻為西柏林大感不解，另一方面則認為其主張不設實際，不經大腦，更反建議空投疫苗「其實空投啲針會唔會更有用？幾十萬支針係天度跌落嚟，實會桔中幾千個。」更有人同時恥笑另一位議員陳凱欣，建議疫苗車扮雪糕車播音樂，送爆谷吸引小朋友打針。

👇👇👇按圖看網民反建議👇👇👇

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似乎網民對何議員的提議不太認同，大家覺得何議員的建議可行嗎？留言分享一下你的看法吧！

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香港疫情爆發，新增確診數屢創新高，隨著封區封城的風聲再次傳出，加上早前街市及超市都被列入表到處所，24日之後只有打了疫苗的市民才可以進入，不少人開始擔心，萬一擴大封區甚至要封城，生活物資特別是糧食，恐要提早儲備。👉即睇有咩物資可以儲存👈

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