【第五波疫情/Omicron/疫下焦慮】又一波疫情殺到，至今確診數字仍未見高峰，全港市民人心惶惶，不少人將家中的防疫措施提升至戰鬥級別，日日擔驚受怕自己或家人的大廈有確診，甚至自己成為確診者，漸漸產生疫下焦慮的情緒，而本人卻不自知。到底怎樣才算是患上焦慮症？以下20題簡單問題讓你快速測試是否陽性焦慮患者！



《兇手還未睡》劇照

無論是擔心自己未來是否會不幸確診，還是遭受疫情毒手而被囚禁家中的各位市民，日復一日惡化下去，且兩年來反反覆覆的疫情，令我們對這些不明朗的前景漸漸產生出一絲絲焦慮的情緒。

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精神科專科張正平醫生接受《Gofever高燒》訪問時表示，自2020年起多了市民因為情緒問題而求診，當中大部分與疫情有關，他分享有個案因為擔心受感染，完全不敢與他人交談，甚至長時間留在家中，最後確診患上焦慮症。另外，有患者獨自經歷完隔離生活後，因為隔離時精神的高度緊張，而導致焦慮。

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張醫生表示常見的症狀主要可分為3部分：首先是患者經常會感到焦慮及坐立不安，時常對生活事情感到困擾及提心吊膽，擔心有不好的事情會發生。其次，持續的焦慮情緒亦會影響自主神經系統，引致出現不同的生理症狀，包括心跳加快、頭痛頭暈、手腳麻痺、肚痛胃痛等。最後是心理上的症狀，由於焦慮症患者長期處於高度警惕狀態，令他們對外界刺激變得十分敏感、容易受驚及過度反應。

《我的大叔》劇照

如果覺得自己出現了焦慮的症狀，可以利用以下由William W.K.Zung 於1971年編制的SAS（Self－Rating Anxiety Scale）主要用於評出焦慮病人的主觀感受，並衡量其焦慮狀態的輕重程度及其在治療中的變化，評定時間跨度是最近一周的自我評核測試。用5分鐘的時間看看自己有沒有焦慮症呈陽性吧！

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雖然我們仍處於疫情的水深火熱中，如果不想不幸染疫，除了基本的衛生要做好外，根據精神神經免疫學專家鮑爾博士（Juliene E. Bower）在醫學期刊《行為醫學年鑑》（Annals of Behavioral Medicine）上發表的研究報告指，樂觀的心境亦有助提升個人的免疫力！既然無法出外是事實，不妨利用節省出的交通時間做一些自己喜歡的事吧！

＊問卷測試只是抑鬱症的篩查工具,不可代替醫生正式診斷的結果,如有疑問請向你的醫生查詢

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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