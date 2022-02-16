【疫情/OMICRON/新冠肺炎/新冠病毒/廣東歌】第五波疫情嚴重，大家除了做好防護之外，也要注重精神健康。有網民苦中作樂，發起一人一首歌形容自己疫情下的睇法，當中不少廣東歌更得到不少共鳴，以下8首歌哪首最能代表你的心聲呢？



姜濤連續兩年獲得《叱咤》我最喜愛男歌手及我最喜愛歌曲大獎 / ig @keung_show

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香港討論區有網民發文，鼓勵大家「一人一首歌去表達你對疫情嘅睇法」，與疫症有關的創作，例如姜濤的《蒙著嘴說愛你》是網民心水之一，另外都有不少答案Mean得來又貼切！

👇點撃圖片看網民嚴選8首唱出心聲的廣東歌👇

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【1】陳奕迅《無人之境》

即使間整個約會情調幽暗似地下城

還是算溫馨 多麼想跟你散步橋上把臂看著風景

【2】傅珮嘉《絕》

還能活才是諷刺 故此不用做傻事

讓痛苦 輪迴千次 彰顯那快樂有盡時

【3】MIRROR《ASAP》

等等等 等到死 拒絕命運 等等等 等老死 有失身份

我嘅生活其實我有返話事權 快快手加速有幾遠飛得幾遠

【4】Gareth.T《勁浪漫超溫馨》

唔使點搭車～唔使出街食～

【5】陳奕迅《幸災樂禍》

淡市沒有反應 就搭著膊打拼

疫症沒救星 合作造血清 來發揚人性

感激這困境 讓我見證 衰過的比較識去反應

【6】呂爵安、邱鋒澤《一表人才》

我過得並不好 但是我會活著

【7】姜濤《蒙著嘴說愛你》

始終相信惡夢會過

健康與和平 不必依靠偶然性

【8】陳曉東《病人》

我怎麼似病人 昏昏沉沉 高燒不肯降溫

如你要我起身 是否可給我留下蝴蝶吻

能強健身心 別吝嗇一吻 才能讓你知 你有幾吸引

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第五波疫情嚴重，希望大家憑歌寄意下保持正能量，一起戰勝病毒！

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