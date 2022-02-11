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香港第五波疫情嚴峻，政府限堂食，部分設施更關閉，別說約會，連落街都怕怕，要保持社交距離，那莫非單身的各位今年脫單無望？美國註冊臨床心理學家 Roxy Zarrabi 列出6大疫情下更易脫單的潛在原因，因疫情對戀愛灰心的你，不妨參考一下！

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Roxy Zarrabi 指出，在疫情期間大家雖然少了見面，但反而可以在電話或短訊中更可談內心話，而且單身狗來說疫情也能提供足夠話題； 又因為疫情減少了機會見面，所以彼此都會珍視見面的時間。大家又是否認同專家的分析呢？

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相信每個人的學生時代裏，總有一個讓你著迷的男神或籃球隊隊長，他在你眼中如同污泥中的白蓮那般遙不可及，就算想像過多少次和他拍拖的模樣，最後也驚覺只是黃粱一夢。而你不知不覺便把對方放上了心中的神檯，默默看著他拖著別人的手離開校園。其實追到男神並不是不可能的任務，首先第一件事必先搣甩專稱對方為「神」的習慣，專家即教你5招追到男神變男友！