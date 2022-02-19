疫情下有很多商店挨不過經濟壓力而被迫關門。在這個時期想要開新店更是難上加難。不過日本新聞節目《新・情報７daysニュースキャスター》介紹的一間殯儀公司卻找到疫下擴充業務的好方法，靠接手便利店後改裝，加開多家殯儀館。爲甚麽他們會選擇運用便利店開分館呢？一起來看看吧。



改造前的便利店（《新・情報７daysニュースキャスター》截圖）

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現時日本新冠確診累計超越400萬宗，11日更宣佈死亡人數突破2萬，昨日（18日）仍增逾9.5萬人確診。節目《新・情報７daysニュースキャスター》月初邀請殯儀公司ディア（DEAR）的社長山崎先生帶觀衆參觀他們其中一所位於名古屋的殯儀館，説到接手便利店改裝的做法有很多優點，例如從零開始裝修設計一間店需要花大量時間金錢，但透過接手既存店面就可以節省開支。

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殯儀公司ディア（DEAR）的社長山崎勝広先生帶節目組到名古屋一所由便利店改裝而成的殯儀館。節目片段中看到便利店改裝後，牆壁由白色被塗成深灰色，看起來更優雅莊重。社長山崎先生表示用便利店改裝成殯儀館有5個優點...

【1】室内設計方便 ： 只需要將店内原有貨架移走就已經能成爲一個很大的空間,令室内佈局可以簡單完成。

【2】無障礙環境 ： 便利店的最大特徵是房間之間沒有分隔或落差，現成的無障礙環境讓參加葬禮的老人和殘疾人士更方便。

【3】有附屬停車場

【4】地段良好

【5】大少適中

山崎先生提到最近因爲疫情關係，大部分葬禮都只邀請親近的家人參加。比起大型殯儀場館，小型葬禮需求更高。因此他們才選擇用便利店改裝為殯儀館。

改裝後的内觀（《新・情報７daysニュースキャスター》截圖）

世界各地收到疫情影響，可能連告別親友的機會都沒有，希望疫情能盡快得到緩和吧...

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