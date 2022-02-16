動漫《鬼滅之刃》近幾年人氣高企，不論劇場版還是動畫都好評不斷。而動畫第二季亦在剛過去的周末完結，宣佈製作第三季《刀匠村篇》。不過BIGLOBEニュース有報道指出《刀匠村篇》中戀柱甘露寺蜜璃的入浴場面被批藐視女性。有網民要求刪走該畫面，在Twitter引發駡戰。



《鬼滅之刃》第三季宣傳照 （Twitter：@kimetsu_off）

雖然第三季日前才宣佈製作，《鬼滅之刃》的原作漫畫已經完結，所以讀者們能預知《刀匠村篇》的内容。而漫畫當中有身材豐滿的戀柱甘露寺蜜璃浸溫泉的場面。因此宣佈製作後隨即有網民表示該場面藐視女性，希望能夠全部刪減。日本網民意見兩極，於Twitter惹熱烈討論......

👇👇👇即睇戀柱入浴場面爭議👇👇👇

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日本BIGLOBEニュース報道《刀匠村篇》中戀柱甘露寺蜜璃的入浴場面被網民要求刪走，在Twitter引起爭議。有女網民表示自己作爲女性不能接受戀柱的入浴場面，直指畫面藐視女性，覺得受到侮辱。其實《鬼滅之刃》之前已出現過入浴畫面，當時卻沒有太大爭議，有網民因此覺得要求刪除畫面的是有偏見的女權主義者。「有女性入浴場面就話係蔑視女性，男性入浴場面又唔見你鬧？鬼滅作者重要係女人...」

其實歷來有唔少動漫有入浴、色情場面，網民指如果每次都指控作品蔑視女性，根本數之不盡。當中亦有網民舉例《One Piece》、《妖精的尾巴》、《高達》等等都有無數「蔑視女性」的畫面，覺得近年動漫對色情畫面的容忍度降低了。

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BIGLOBEニュース指入浴場面被批可能是源於《鬼滅之刃》有不少小學生粉絲，兒童不宜場面會令家長困擾。網民表示現今沒有任何色情場面的動漫不多，《鬼滅之刃》更是深夜時間播出，讓不讓子女看父母完全可以控制。女權主義者不應因此而否定作品。反擊如果真的為小孩着想，血腥畫面的負面影響遠比色情畫面大。

網民對入浴場面被當成蔑視女性而感到費解（Twitter：@salapi720818、@cla3I）

即使一部分網民指控《刀匠村篇》藐視女性，亦有不少網民表示對入浴場面等如藐視女性的觀點感到費解，只希望可以看到最接近原作的動畫。大家覺得製作團隊應不應該刪除畫面呢？

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