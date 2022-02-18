男性經常被掛上要保護女性、比女生高大的標籤。實際上談到理想身高的時候，男性大多喜歡比自己矮的，女性也大多表示喜歡身材高大的男性。最近在日本就有一位美女電競選手たぬかな(Tanukana)因身高相關言論被狠批。她在15日的直播中竟説「身高170cm以下的男性冇人權」，引大批日本網民不滿，贊助商和所屬公司也極速割席。



たぬかな Tanukana （Twitter：@kana_xiao）

たぬかな(Tanukana)在2月15日於Mildom平台直播，邊做甜品邊回答粉絲問題。當中她説到曾經被UberEats外賣員要求交換電話，雖然拒絕了卻因對方知道自己的地址而感到恐懼。她接著説如果對方是高大威猛有肌肉的男性或許會交出手機號碼，不過那位外賣員身高只有165cm左右，「太矮了，講真170cm以下嘅男人冇人權！」。言論在網上被廣傳炎上...

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在2月15日的直播中たぬかな（Tanukana）說到170cm以下的男性沒有人權，應抱著沒有人權的意識而活，還指他們需要考慮做增高手術。過激言論引大量網民到她Twitter留言批，指她不應身高歧視。對此她回應言論只是表達自己喜歡的類型，而不是仇恨歧視言論。第二天她在Twitter發長文道歉，承認自己在直播中的不當言論，表示對贊助商和公司CYCLOPS添麻煩感到抱歉，會深切反思。不過，有網民發現Tanukana於發道歉文前的22分鐘還有其他維護自己的留言，質疑道歉的誠懇度。

緊接著在2月17日，Tanukana的所屬公司CYCLOPS於官網發聲明已與她正式解約，表明基於她的不當言論和態度，決定與她解約。日本媒體J-CASTニュース報導事件時也確認Redbull已經和Tanukana解約。公司與贊助商雙雙割席。

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事件亦波及到同公司的另外一位選手Kbaton。他17日在Twitter發文笑指「冇諗過會搞到咁大件事，網絡世界太恐怖啦！」受到網民負評轟炸後，他將Twitter賬戶關閉，但已經太遲，今天（18日）正午終被CYCLOPS解約。

CYCLOPS與Tanukana和Kbaton兩人解約割席（Twitter：@CYCLOPS_OSAKA）

不論Tanukana本意是否開玩笑，作爲公衆人物她應該加倍小心自己的言論。大家覺得她所受到的處分合理嗎？

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