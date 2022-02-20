年輕擁有的健康資本當然比較多，但凡事沒有絕對，不好的生活習慣或者家族性遺存，都有可能令我們患上危疾。台灣有一名28歲的女子和一般的年輕人一樣，酷愛飲珍珠奶茶，一日三餐都要飲一杯。結果，一天她發現自己的下體異常出血，到婦科求診，才發現自己最愛的飲品竟成了患癌的兇手！



《Ghost Doctor》劇照

俗語說「女人唔係生仔就生嘢」以往最常見的婦科殺手，一定屬子宮頸癌莫及，不過靠著意識的提高和疫苗接種，患病的人數有顯著的減少。然而，相對的近年患上乳癌和子宮內膜癌的人有明顯增多之勢。台灣綜藝節目《醫師好辣》近日便邀請了一班婦科醫生，為大家講解甚麼是子宮內膜癌及其成因。

鄭丞傑醫生在節目中分享了一個案例，他有一名28歲的患者因下體異常出血而求診，檢查後發現確診子宮內膜癌。他向一旁的母親追問得知對方從小熱愛吃甜食，除了愛吃蛋糕、飲汽水、零食當正餐外，還會一日三餐都飲一杯珍奶！而患者的體重亦高達125KG，BMI值50，在求學時期已被診斷出多囊卵巢症，這一切都是造成患癌的主因。

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《Ghost Doctor》劇照

鄭丞傑醫生表示根據瑞典所做的一項研究，甜食是子宮的殺手，如果每週吃2－3次甜食，便會提升罹患子宮內膜癌的風險33％；每週吃4次或以上的人，更會提升患癌風險至42％。另外，本身患有多囊卵巢症的患者亦是容易令內膜病變的高危一族。

除此之外，同場的詹景全醫生指出肥胖也是不可忽視的問題之一，女士正常的BMI指數應在18.5－23之間，個若果BMI值有25或以上的人士，會大大增加罹患子宮內膜癌的風險近3倍！

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其實預防疾病的最好方法就是有良好的生活習慣，不是不可以吃甜食，但記緊要適可而止。此外，建議女士們每年都進行一次婦科檢測，因為無論是甚麼年紀的女性都有可能患上以上的疾病，及早發現才可及早獲得相應的治療。

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