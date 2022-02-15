印尼姜濤｜醜樣肥男被女友狠撇決心減肥　逆襲成功與男團靚仔撞樣

如果你被女生嫌棄，你會從此自暴自棄，還是發奮圖強，提升自己令對方自覺走寶？近日印尼有名男生因被女友嫌又肥又醜遭狠撇，男生決定自救積極減肥，逆襲成功後將近照放上社交平台，網民驚覺跟昔日兩個樣，靚仔到還有點像男團成員黃明昊，勵志程度簡直就是香港姜濤翻版！



綜合外媒報導，一名叫歐迪的印尼男生近日因PO了自己減肥前後的對比照，在TikTok爆紅。從片段所見，歐迪減肥前身形頗為肥腫難分，而且皮膚相當粗糙，面色也死氣沉沉。



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不過他在減肥後五官瞬間變靚，不但有深情眼神，連皮膚也變白，有網民更指減肥後的他有點像男團偶像黃明昊，果然「肥仔都是潛力股」！

歐迪也在片中分享他成功減肥之道。他表示自小習慣不食早餐，每朝只會飲杯水，直到午餐才食，主要食蔬菜和魚，而晚上運動過後再吃水果。減肥期間更戒掉零食、汽水、酒類、甜食、太鹹或太油膩的食物，坦言減肥成功不是僥倖，「你一定要持之以恆，因為這些付出不是為了別人，而是為了自己和健康」。

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跟另一半拍拖進入穩定期時，都會開始思考要不要進入下一個人生階段—結婚。有共識的情侶都會先去見家長，聽聽長輩們的意見。最近在越南，有一名男生，去女友家提親時，偶爾看到對方家中神枱上的一張照片，相中的女生令他瞬間崩潰。點擊看男生的悲慘故事