在新冠疫情下世界各地不少學校都轉用網上授課方式取代面授課堂。當中有直播課堂，亦有錄播形式容許學生自行安排上課時間。不過日前日本早稻田大學商學部卻有超過100位學生因同時播放多個課程影片，而被判不合格。一位早稻田大學生わせま在Twitter上分享校方的決定後引起熱烈討論，網民意見兩極。



學生被揭同時播放多個課程影片(《FNN》截圖)

早稻田大學以Moodle平台讓學生於網上上課，靠觀看課程影片記錄出席率。商學部這次被判不合格的100多位學生，以開啓複數視窗或使用幾部電子器材，同時播放多個課堂賺取出席記錄。最近被該科的教授發現影片觀看時間重疊而受到懲罰。

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網民わせま（Wasema）2月11日在Twitter上分享有100多位早稻田大學商學部學生受到處分。因用多個視窗或電子設備同時播放課程影片，而被判不合格。從Wasema分享的公告中，校方表示認爲事情並未嚴重至需要停學或全科目不合格。這次主要因學生行爲不滿足應有學習指標，才將這一科目的分數降成F。

Wasema受到《FNN》訪問時表示身邊有不少同學、朋友使用同時播放的方法獲得出席記錄。並沒有想到校方會檢查觀看時間記錄。《FNN》的街訪中一位大學二年級的男生表示自己覺得同時播放的做法並沒有問題，可以節省時間。另一位受訪者亦認爲只要最終能將知識吸收，過程並不重要。早稻田大學出身的教育評論家尾木直樹先生則認爲以不合格分數作爲懲罰恰當，需要劃定網上授課中正確學習態度。尾木先生表示雖然並不推薦同時播放多支課程影片的做法，但也能理解學生的動機，認爲他們並不是明知故犯。

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Twitter上有網民覺得一個賬號能同時觀看多個授課影片本就構成問題，同時表示30年前自己讀書時期只需要考試合格就可以得到credit，並不需要計算出席率。另一位網民亦認爲應以最終成績作評價，反指校方應該將精力放在製作能引起人興趣的内容。

網民留言（YouTube：《もりてつさんチャンネル》截圖）

在YouTube上一條討論這次風波的影片中有留言表示面授課堂時期，有一位商學部教授曾經在課堂上兩次點名，以找出中途離開的學生。認爲這次事件很有可能是同一位教授的手筆。大家認爲不合格的處分合理嗎？出席率和對課堂内容的理解哪一樣更重要呢？

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