認得另一半的衣物原來不是人人做到，一名男子收衫時竟將未見過的女裝內褲誤認為屬於老婆，對方回家一看到即大哭，更認定男事主帶女人回家偷食，他最後要出post尋找底褲主人以證清白！



一條女裝內褲引來離婚危機 / Twitter @Aimzama__

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一名馬來西亞男子Aimzama在家收衫時，竟不認得自己老婆的內衣褲，誤將一條來源不明的女裝內褲收進屋裡。老婆回家後見到即大哭，一口咬定是第三者的衣物，Aimzama唯有將內褲照片放上網尋人兼證明清白。

老婆一口咬定是第三者的衣物 / 《愛的迫降》

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Aimzama留言：「我在家門外的晾衣架看到這條內褲，以為是老婆的就拿了回家，結果她現在一邊哭一邊說我有其他女人，到底是誰掉的？」幸好有位鄰居看到他的帖文，「前幾天我在附近見到同一條內褲掉在地上，應該是其他鄰居隨手撿起，晾在你家門口！」

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不少網友都認為Aimzama實在太黑仔，因為家家戶戶都在外面曬衣，但衣物飛到別人家的晾衣架就比較少有，難怪老婆誤會他偷食。你又覺得事情的發生經過是怎樣呢？留言分享吧！

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