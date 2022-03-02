香港疫情嚴峻，不少公司都讓員工留家工作（WFH），一來可以防止員工聚集，二來如果有員工不幸中招，都不會造成交叉感染，不少員工都視之為德政，是公司有良心的表現。不過最近有網民發文，指自己中了肺炎，公司的同事竟然一致請求他回辦公室上班！



網民發文，指自己中了肺炎，公司的同事竟然一致請求他回辦公室上班！

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網民「.0.」在連登討論區中發文，指自己公司一直沒有WFH政策，早前經快速測試發現初步陽性，之前政府還未定義為確診，但為安全起見，仍要WFH自我隔離。不過公司同事得知他初步陽性之後，反而無視感染風險，請求他回到公司。

原來同事一直對公司在疫情嚴峻的情況下，仍不讓員工WFH大感不滿，一致決定請他「攬炒」。他表示「同事好大怨氣，知道我中咗招，就叫我返去一獲熟算」。樓主雖然一度表示會回公司，唯最後仍決定WFH。

帖文令其他網民嘖嘖稱奇，不過亦有網民表示，很多老闆一於少理，更搬出自己的一套「防疫哲學」，開創不同奇情的防疫策略，例如有網民指出，上司提議員工可以早一小時上班，這樣就可以不同跟上班的人逼車，減低感染風險，令他大反白眼。亦有其他網民分享公司的古怪的疫政策，令人好笑又無奈。

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大家現在是WFH嗎？還是仍要每天回公司上班？老闆又是如何「防疫」的呢？留言分享一下吧！

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新冠病毒疫情連日大爆發，又傳來封城，超市更被搶購一空，早前有中港貨車司機確診，令香港菜價升至近130元一斤，令人目瞪口呆。香港髮型屋關閉，更令不少市民趕搭剪髮尾班車，成為疫情來另一道奇景。

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