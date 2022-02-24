【疫苗通行症/安心出行/商場/針卡】2月24日政府進一步收緊社交距離，進入商場及食肆等場所，除了要掃「安心出行」外，更要有疫苗護照。可是不少網民仍對政策感到迷茫，酒店雖然沒有接種疫苗的限制，如果要進入酒店內的餐廳，又要不要打針呢？如果要入商場入的診所打第一針，又如何SHOW針卡呢？



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疫苗通行症首日，不少市民對執行細側仍未清楚。

政府早前在疫苗通行證的網站中，列出了不同場所對打針的需求，當中也包括一些例外和豁免情況，但對於比較複雜的情況卻未有進一步解釋。

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政府亦制作了一共七張圖片解釋疫苗通行證，當中表明9個情況之下可以得到豁免：

（1）12歲以下的兒童；

（2）持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（豁免證明書）人士；

（3）純粹購買或領取外賣食物或飲料；

（4）純粹交付或領取物品；

（5）進行必需的修理工作；

（6）接受疫苗接種、診治或指明檢測；

（7）接受必要的政府服務；

（8）參與法律程序；或

（9）具合法權限或合理辯解等情況



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香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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