有沒有事情曾經令你一瞬間體會到貧富懸殊？最近有位女網民表示，要替老闆到甜品店買餅乾送給其女友，到店後才發現原來高級餅乾售價不菲，「我只是沒有想到，有一天我會認為我連餅乾都買不起了......」



這間甜品店的「暖餅乾」每件90台幣，約25港元（facebook「爆廢公社」群組圖片）

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最近有台灣女網民在facebook「爆廢公社」群組發文，表示：「去客戶那邊拿資料，出門前被老闆叫住，要我回程幫他拿他訂的達甚麼挖糕及烤餅乾，他女友很愛這家的甜點......進了這家店，我才知道，啊，這世界上原來有一片$90的餅乾，這是我一餐的飯錢啊......」

「日子，就好像就卡在那邊」

這位網民續稱，不是批評太貴，「相信他（店）的用料及甜點師的功力，一定都很不錯」，也很羨慕老闆的女友有這種福氣。她說，雖然男友很努力，有空就送外賣，不忍再給他更多的壓力，「因為我也沒好到那裏去，但日子，就好像就卡在那邊」👇👇👇 面對女網民的感嘆，網民有何反應？👇👇👇

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窮忙族的無奈

該女網民表示，自從早餐的蛋要加12元（約3.4港元）後，「我們都很自覺的，直接跳過這個選項」。不是仇富，沒有抱怨不公平，然而，女網民表達出的「無力感」，真實地反映了當代窮忙族的無奈，引起不少網民共鳴，有人說：「不是妳的問題，而是貧窮限制我們的想像。」

該網民所指的餅乾，是法式甜品達克瓦茲（Dacquoise），每塊90台幣，即約25港元，或許香港讀者覺得「有那麼貴嗎？」，但要知道根據台灣傳媒報道，去年台灣大學畢業生的平均月薪是28,838台幣，即約8,100港元，台灣普遍物也比香港低，90台幣已可吃一餐飯了。

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