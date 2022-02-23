《蠟筆小新》野原家32年終於供完樓 爸爸廣志高收入．周身名牌．人生勝利組｜《蠟筆小新》由已故日本漫畫家臼井儀人創作，連載開始至今超過32年，「小新」野原新之助陪著讀者長大，有網民發現爸爸野原廣志將於2022年供完32年樓！，引起廣泛討論，很多人感動共鳴，大讚：「中年悲歌完畢、恭喜野原家。」



蠟筆小新注重生活細節描寫

相比60年代已經存在的《多啦A夢》，1990年誕生的《蠟筆小新》內容比較貼近現代，故事不是玩法寶，對角色背景和日常生活細節著墨更多，小新就曾提過，自己的房子需要供32年，也有寫到野原廣志的職位、年薪，甚至幾時升職觀眾也有印象。

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講開又講，《蠟筆小新》對野原家很多細節都有著墨，連登就有網民數了7個證據，證明野原家其實收入高上是小康中產：

7個證據 廣志係人生勝利組？

+ 3

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除了日本多人討論，也有台灣網紅談起此事，事實上供幾十年樓這回事在亞洲區也很普遍，難怪不少網民都感同身受、感嘆說：「終於還清啦」、「終於唔使欠銀行錢」、「認真好男人」、「中年悲歌終於畫下句號」、「廣志係人生勝利組」、「打爆機啦」。

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不過亦網民笑中有淚地道出殘酷現實：「其實小新間屋曾經被炸毀過，呢間係新起，應該要由頭供……」、「廣志其實二按咗層樓，要重新供32年」、「咁計要2038年先供完」。嘩，成班網民都好熟書，背下劇情了（笑）。

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